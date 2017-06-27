На Харьковщине осужден мужчина, который забил до смерти незваного гостя

Барвенковский районный суд области поддержал позицию Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 46-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура доказала в суде, что в феврале текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Во дворе он увидел пьяного незнакомого мужчину. Между мужчинами возник спор. Хозяин вынес из дома деревянную палку и избил незваного гостя . На следующий день от полученных травм молодой человек скончался в больнице ", - сообщил руководитель местной прокуратуры А. Медяник. По его словам, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы.

В ходе судебного следствия подозреваемый сообщил, что хотел проучить незваного гостя и сказал, что схватился за палку в целях самообороны, однако каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.