На Харьковщине от взрыва баллона пострадал мужчина

У жителя поселка Коммунар констатирован термический ожог около 35 процентов тела. Состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, 15 сентября в 18:25 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о происшествии в поселке Коммунар.

Установлено, что в квартире на улице Центральной на кухне произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадал 31-летний владелец квартиры, который находился в состоянии опьянения. Бригадой скорой медицинской помощи он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Предварительная причина взрыва - курение сигареты в собственном доме. При осмотре места происшествия обнаружены обрушения стены пристройки к дому, с места происшествия изъяты газовый баллон.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.