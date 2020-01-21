На Харьковщине парень напал с ножом на знакомого в его же доме

21 января 2020 г. 14:00
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19-летний злоумышленник в ходе ссоры нанес потерпевшему около семи ударов ножом. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

20 января в Двуречанский отдел полиции поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что к медикам обратился 26-летний житель села Двуречное с множественными колото-резаными ранами тела.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Купянскую больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и оперативно задержали его.

Правоохранители установили, что потерпевший вместе с 19-летний знакомым по месту жительства употребляли спиртные напитки.

Между мужчинами возникла ссора, во время которой гость схватил со стола кухонный нож и нанес несколько ударов им хозяину дома.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3. ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

19-летнего юношу задержали в по ряду ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания.

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