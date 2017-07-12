На Харьковщине парень ранил друга

Информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции от фельдшера "скорой" помощи.

Подозреваемым оказался 31-летний житель города Лозовая. Как выяснилось, на улице между мужчинами возникла ссора. В результате 31-летний мужчина достал из кармана раскладной нож и нанес своему знакомому два ножевых ранения в область грудной клетки и живот.

В настоящее время потерпевший находится в больнице, состояние его здоровья стабильно тяжелое.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания.