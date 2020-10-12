На Харьковщине парень угнал машину знакомого, чтобы съездить за сигаретами, и попал в ДТП

В Валковском районе полицейские оперативно разыскали похищенный автомобиль. Выяснилось, что знакомый владельца машины без его ведома поехал в магазин за сигаретами и попал в ДТП.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 11 октября к правоохранителям обратился 32-летний харьковчанин и сообщил, что в с. Бараново Валковского района он обнаружил отсутствие ключей от своего автомобиля Toyota и самого авто.

Мужчина приехал туда с друзьями на рыбалку, вечером оставил автомобиль у дома и лег отдыхать, а утром обнаружил, что его нет.

В тот же день в полицию поступило сообщение от 95-летней местной жительницы о том, что неподалеку от поселка Ковяги в кустах находится разбитая машина. Правоохранители установили, что 27-летний парень - знакомый владельца авто - угнал транспортное средство, не справился с управлением и попал в ДТП.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Также в отношении правонарушителя составлен адмнистративный материал по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ч. 2 ст. 126 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими соответствующих документов или не предъявшими их для проверки) Кодекса Украины об административных правонарушениях.