На Харьковщине парни совершили два преступления, чтобы укрепить свой авторитет

3 марта около 03:00 в полицию обратилась продавщица круглосуточного магазина в селе Песчанка. Она сообщила, что в помещение зашел человек в Балаклаве, и под угрозой применения предмета, похожего на автомат, потребовал деньги. Женщина вместе с коллегой успели спрятаться в подсобке, после чего неизвестный выбежал из магазина.

Около 06:00 того же дня в дежурную часть Красноградского отдела полиции позвонила 40-летняя жительница села Берестовенька. Она рассказала, что двое неизвестных мужчин в балаклавах постучали в дом и после того, как она открыла дверь, нападавшие ударили ее и, угрожая предметом, похожим на автомат, и забрали ноутбук.

Обе пострадавшие предоставили одинаковые приметы злоумышленников. Сотрудники Красноградского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска задержали обоих правонарушителей. Ими оказались 20-летний житель района и его 22-летний знакомый, приехавший из Киева в гости к родственникам.

В ходе следствия стало известно, что накануне вечером ребята отдыхали в местном кафе. Один из них из-за желания похвастаться перед другим и доказать свой «авторитет», предложил ему совершить преступление. Для этого они выбрали круглосуточный продуктовый магазин в селе Песчанка. Спланировав нападение, мужчины одели черные спортивные костюмы, спрятали лицо под балаклавами и взяли макет автомата Калашникова АК-47. Один из злоумышленников зашел в магазин и начал угрожать продавщице «оружием» и требовал деньги. Женщины успели спрятаться в подсобное помещение и сообщили нападающему о том, что вызвали полицию. Парень выбежал из магазина, прихватив бутылку водки. На допросе он признался, что таким образом хотел завести следствие на ложный путь.

После неудачной попытки преступления, юноши лишились одежды и макета автомата, но вскоре спланировали еще одно преступление. Киевлянин предложил товарищу напасть на женщину, которая жила с ним по соседству. Молодые вернулись на место, где оставили одежду и «оружие», после чего направились к жертве. Попав в домовладение, они ударили женщину, положили ее лицом на пол, требовали отдать денежные средства и ценности. Не найдя ничего ценного, забрали ноутбук и покинули дом. После нападения они спрятали вещи вблизи места совершения преступления на территории заброшенного двора.