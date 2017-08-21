На Харьковщине парня насмерть сбил поезд

21 августа 2017 г. 10:51
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Событие произошло 20 августа в 1:45 на 57-м км около железнодорожной станции "Преддонбасовская" вблизи пгт Боровая.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, грузовым поездом «Купянск-Узловой - Святогорск» был смертельно травмирован 20-летний житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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