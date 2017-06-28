На Харьковщине пенсионер ранил ножом жену, а потом повесился

Накануне, около 2:15 в хирургическое отделение Кегичевской ЦРБ с места жительства в поселке Кегичевка была доставлена 70-летняя женщина с резаными ранами туловища. Врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харькоской области, во время ссоры телесные повреждения жене нанес ее муж. Тело 81-летнего пенсионера нашли в сарае. Он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "самоубийство", ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.