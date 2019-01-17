В Волчанском районе пенсионерка пыталась убить свою невестку

17 января 2019 г. 11:12
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В поселке Бугаевка Волчанском районе между 70-летней женщиной и ее 35-летней родственницей произошла ссора.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пенсионерка ударила ножом свою невестку.

Потерпевшую с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали в больницу.

С места происшествия изъяли кухонный нож, одежду и другие доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Пенсионерка задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

 

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