На Харьковщине пенсионерка, спасая внука из огня, получила ожоги

10 февраля в 11:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на двух хозяев по адресу Дергачевский район, поселок Солоницевка, въезд Полевой, 2-7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент возникновения возгорания в доме находились 74-летняя хозяйка и ее 4-летний внук.

Обнаружив пожар, женщина побежала набирать воду, чтобы ее погасить. Но в результате этого было только упущено время.

Огонь быстро достиг внушительных размеров и отрезал единственный выход из дома.

Тогда женщине пришлось уже через огонь пробираться в дом, чтобы спасти внука. При этом она получила ожоги лица.

Далее женщина с внуком эвакуировались наружу через окно. Спасателей вызвали соседи.

К месту происшествия направили 3 оперативные отделения пожарно-спасательной службы из поселка Солоницевка и Харькова.

На момент их прибытия из-под кровли шел густой дым, из окон помещения кухни вырывалось пламя, деревянный крыльцо было полностью уничтожено огнем, происходило распространение пожара по перекрытиям, кровле и внутренниму помещению.

Общая площадь пожара составляла около 80 кв.м.

Спасатели провели оперативное развертывание, отключили электроснабжение и подали 2 пожарных ствола на тушение огня.

В 12:15 пожар удалось локализовать и в 14:28 полностью потушить. Благодаря оперативным действиям пожарных большая часть жилья спасена.

Медики скорой предложили пострадавшей госпитализацию, но она отказалась.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливного котла.