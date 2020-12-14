На Харьковщине пенсионерка зарезала кухонным ножом своего мужа

14 декабря 2020 г. 10:41
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В Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Петропавловка обнаружено тело хозяина дома со следами насильственной смерти.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, погибшим оказался 75-летний мужчина, который жил по указанному адресу вместе со своей 70-летней женой. Между супругами возникла ссора, во время которой женщина кухонным ножом нанесла мужу телесные повреждения.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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