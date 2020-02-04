На Харьковщине пенсионерку вывели из горящего дома

04 февраля 2020 г. 10:40
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3 февраля в 23:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу: город Первомайский, 3 микрорайон, дом 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

Из задымленного помещения спасатели вывели хозяйку квартиру, женщину 1939 года рождения.

Она надышалась угарным газом, от дальнейшей госпитализации отказалась.

В 23:32 пожар был локализован, а в 00:28 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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