На Харьковщине пляж водохранилища вернули в государственное распоряжение

11 июля 2017 г. 15:12
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Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды Шевеливського водохранилища с прибрежной зоной и возвращения его государству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал и. о. начальника отдела прокуратуры области Алексей Булулуков, председатель местной райгосадминистрации незаконно распорядился передать предпринимателю в аренду на 50 лет 108 га земли водного фонда Госводхоза для рыбохозяйственных нужд.

«Председатель РГА не имел права подписывать такое распоряжение, поскольку Балаклейское межрайонное управление водного хозяйства, в постоянном пользовании которого находилось водохранилище, не давало согласия передавать его в долгосрочную аренду», - рассказал А. Булулуков.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным распоряжение главы РГА и вернуть водоем. В конце прошлого года он был удовлетворен.

Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Договор аренды отменено. Участок стоимостью 57 млн. Грн. возвращено его постоянном пользователю.
 

 

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