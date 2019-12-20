На Харьковщине за сутки под колесами поездов погибли два человека

За сутки, 19 декабря, в Харьковском и Валковском районах области под колесами поездов погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, около 19:26 в поселке Хорошево на железнодорожной станции «Жихорь» локомотив, двигаясь со станции «Основа» в Харьков, совершил наезд на мужчину, который находился на рельсах.

По словам машиниста, он увидел человека на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель поселка Хорошево.

В тот же день, около 19:10 на железнодорожном переезде "Просторное" в пгт Старый Мерчик поезд сообщением «Санкт-Петербург - Харьков» смертельно травмировал неизвестного мужчину в возрасте около 25-35 лет.

По словам машиниста поезда, мужчина стоял на путях лицом к поезду. Экстренное торможение результата не дало, и человек погиб на месте.

Движение поездов прекращалось на 5 часов. Личность погибшего устанавливается.

Информация об указанных фактах внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.