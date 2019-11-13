На Харьковщине подорвали около десятка боеприпасов

На Харьковщине пиротехники ГСЧС 5 раз за сутки выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Богодуховском, Змиевском, Харьковском районах области и Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники обезвредили 9 боеприпасов, среди которых были 5 артснарядов разного калибра и 4 минометные мины.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках без происшествий.