На Харьковщине подорвали около десятка боеприпасов

13 ноября 2019 г. 12:12
12 просмотров

На Харьковщине пиротехники ГСЧС 5 раз за сутки выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Богодуховском, Змиевском, Харьковском районах области и Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пиротехники обезвредили 9 боеприпасов, среди которых были 5 артснарядов разного калибра и 4 минометные мины.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках без происшествий.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.