На Харьковщине подожгли Lexus фермера: автомобиль сгорел дотла

Ночью 16 мая в селе Соколово сгорел автомобиль. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, предварительно установлено, что неизвестный поджег автомобиль Lexus 570, принадлежащий 65-летнему местному руководителю фермерского хозяйства.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства поджога и причастных к нему лиц.