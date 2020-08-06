На Харьковщине подростка засыпало песком в карьере

06 августа 2020 г. 10:15
496 просмотров

На Харьковщине 14-летний подросток пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

5 августа около 23:30 в полицию обратились жители села Смирновка Лозовского района - родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся. 

Полицейские искали мальчика всю ночь. Утром тело ребенка нашли в местном карьере, его засыпано песком.

Все обстоятельства гибели ребенка полицейские выясняют.

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай. 

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре учета происшествий Лозовского отдела полиции.  

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53