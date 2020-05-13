На Харьковщине подростки избили девушку с инвалидностью (Видео)

11 мая в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Феськи подростки избили девушку.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальные сети.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

Все обстоятельства происшествия выясняются.