На Харьковщине подростки отравились алкоголем

3 июля в 17:00 в отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу двух 14-летних ребят в тяжелом состоянии. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, подростки отравились спиртным, а именно водкой, которую им купил односельчанин.

На данный момент состояние здоровья ребят удовлетворительное. Они находятся в реанимационном отделении Чугуевского больницы.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

