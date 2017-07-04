На Харьковщине подростки отравились алкоголем

04 июля 2017 г. 10:09
130 просмотров

3 июля в 17:00 в отдел полиции поступило сообщение от медиков о доставке в больницу двух 14-летних ребят в тяжелом состоянии. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, подростки отравились спиртным, а именно водкой, которую им купил односельчанин.

На данный момент состояние здоровья ребят удовлетворительное. Они находятся в реанимационном отделении Чугуевского больницы.

В отношении родителей составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.