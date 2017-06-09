На Харьковщине подростки отравились нитратами

09 июня 2017 г. 9:52

8 июня поступило сообщение из Первомайской центральной районной больницы о том, что в отделение интенсивной терапии доставлены трое несовершеннолетних жителей Первомайского района.

Сотрудники Первомайского отдела полиции установили, что 15, 16 и 17-летние ученики Первомайского лицея проходили практику на сельхозпредприятии. Бригадиром был предоставлен задачи по выполнению хозяйственных работ в складском помещении - составление пустых мешков из-под минеральных удобрений селитры. Впоследствии ребята пожаловались на плохое самочувствие, головная боль и тошноту. После чего они были доставлены в Первомайскую ЦРБ.

Согласно справки из больницы подростки отравились нитратами и они были доставлены для дальнейшего лечения в Харьковской ОДКБ №1, где будет установлен точный диагноз.

Решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

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