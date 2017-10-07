На Харьковщине подросток бросился под поезд

07 октября 2017 г. 11:50
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6 октября в Балаклейский отдел полиции поступило сообщение от дежурной железнодорожной станции «Савинцы» о том, что неизвестный бросился под поезд сообщением "Харьков-Изюм". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, 15-летний житель поселка Савинцы получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

«Сейчас следователи проверяют две версии - самоубийство и доведение до самоубийства. Если будут неопровержимые доказательства того, что несовершеннолетнее лицо доведено до самоубийства, виновного ожидает лишение свободы от 7 до 10 лет. Следствию предстоит выяснить, какими были отношения в семье парня, в учебном заведении и что могло побудить его к такому поступку», - отметил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.

Решается вопрос правовой квалификации события.
 

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