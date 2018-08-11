На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

11 августа 2018 г. 11:20

В полицию 10 августа поступило сообщение о том, что около 10:50 на железнодорожной станции «Кегичевка» поезд скоростной поезд сообщением «Константиновка-Киев» сбил мужчину, который переходил через пути.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего.

Им оказался 77-летний местный житель.

Предварительно установлено, что мужчина переходил через пути в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Кегичевского отделение полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.

 

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