На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину

В полицию 10 августа поступило сообщение о том, что около 10:50 на железнодорожной станции «Кегичевка» поезд скоростной поезд сообщением «Константиновка-Киев» сбил мужчину, который переходил через пути.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего.

Им оказался 77-летний местный житель.

Предварительно установлено, что мужчина переходил через пути в неустановленном месте.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Кегичевского отделение полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.