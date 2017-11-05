На Харьковщине поезд сбил пенсионерку, которая пасла коз

Инцидент произошел накануне в 16:35.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на железнодорожных путях вблизи села Крамаревка грузовым поездом травмировано 79-летнюю местную жительницу. Она пасла рядом с путями коз и не заметила поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.

Движение поездов не останавливалось. Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Проводится дальнейшая проверка.