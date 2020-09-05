На Харьковщине поезд смертельно травмировал пенсионерку

Следователи открыли уголовное производство по факту смертельного травмирования женщины в Змиевском районе. В результате происшествия погибла 78-летняя пенсионерка.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, трагедия произошла 4 сентября около 17:00 в селе Тарановка. Предварительно установлено, что скоростной пассажирский поезд сообщением "Бердянск - Харьков" зацепил 78-летнюю женщину, которая лежала между путями и платформой остановочного пункта "Широнино" возле пешеходного перехода.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать травмирования не удалось.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.