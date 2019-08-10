На Харьковщине пограничники со стрельбой задержали крупную партию контрабанды

На Харьковщине 9 августа пограничники пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии товаров через границу.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Обладая заранее полученной информацией о возможном незаконном перемещении товаров, на рассвете в районе поселка Гурьев Казачок, пограничный наряд заметил группу неизвестных, которые перемещали тюки с товаром через границу России в Украину.

В то же время к месту накопления товара со стороны Украины подъехало два грузовика «Мерседес» и «Форд».

Люди, которые прибыли на них, начали выгружать из машин товар с целью переправки его в РФ.

Увидев пограничников, нарушители стали убегать на автомобилях, создав при этом угрозу жизни пограничникам, активно маневрируя и пытаясь наехать на пограничный наряд. Из-за сложившейся ситуации правоохранители вынуждены были применить оружие.

На месте происшествия обнаружены более 70 тюков с печатной продукцией, автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью.

Сейчас правоохранители устанавливают весь круг злоумышленников.

В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 342 УК «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему».