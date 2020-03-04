На Харьковщине похищали деньги с банковских карт по координации гражданина России

В Харькове Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность группы лиц, которые использовали специальные технические средства для похищения денег с банковских карточек граждан.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер. По его указанию двое харьковчан, с которыми россиянин познакомился на одном из хакерских форумов, незаконно приобрели так называемое «скиммерное» оборудование. Оно предназначено для считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карт, вводимых клиентами банковских учреждений.

Участники группы незаметно устанавливали специальные технические устройства на банкоматах и ​​терминалах самообслуживания одного из государственных банков и получали необходимую техническую и персональную информацию для изготовления поддельных дубликатов банковских карт. С использованием этих поддельных дубликатов карт злоумышленники снимали чужие деньги в банкоматах.

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли «скиммерное» оборудование, поддельные банковские карты, а также компьютерную технику, которая использовалась для противоправной деятельности.

По заключению специалистов, изъятые у злоумышленников технические устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации.

Сейчас следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.