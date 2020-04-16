На Харьковщине полицейские искусственно повышали показатели своей работы по выявлению незаконной вырубки леса

16 апреля 2020 г. 16:51
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Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 3-м полицейским Боровского отделения полиции ГУНП в Харьковской области по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и искусственным созданием доказательств обвинения. 
 
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Владимир Лымарь, установлено, что в течение марта-апреля 2020 начальник одного из секторов полиции Боровского ОП ГУНП в Харьковской области по предварительной договоренности с одним из руководителей этого отделения и следователем полиции с целью искусственного наращивания показателей о раскрытии преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, приняли меры по искусственному созданию доказательств совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК Украины, а также причастности к его совершению местного жителя.
 
Так, работники полиции в Боровском районе области доставили на место заблаговременной порубки 9 сосен, 51-летнего местного жителя и дали ему бензопилу. Правоохранители за денежное вознаграждение заставили местного жителя взять на себя уголовную ответственность за преступление, которое он не совершал. В дальнейшем следователем полиции было открыто уголовное производство, в ходе которого местному жителю даже было сообщено о подозрении.
 
Результаты этого «расследования» отчитались на официальном сайте ГУНП в Харьковской области. В сообщении полиция сообщала, что обнаружила на месте вырубки леса мужчину: «Никаких разрешительных документов на порубку деревьев он не предоставил. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 9 стволов сосны объемом около 3 кубических метров».
 
Прокуратурой области совместно со следователями ГБР и оперативными сотрудниками ГСБ проведены обыски в служебных помещениях отделения полиции. После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении другим лицам. Также проверяется причастность других сотрудников полиции к этому преступлению.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.
 

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