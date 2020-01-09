На Харьковщине полицейские спасли 11-летнего ребенка от самоубийства

В Волчанске полицейские спасли от самоубийства 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 8 января в полицию поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что на крыше девятиэтажки стоит маленький мальчик.

По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь.

Как выяснилось, ребенок, находившийся на крыше многоэтажки, высказывал намерения прыгнуть вниз.

Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

Правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей.

В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.