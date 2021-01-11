На Харьковщине полицейский наехал на пешехода и скрылся с места ДТП

11 января 2021 г. 15:25
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8 января в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в городе автомобиль совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии. 21-летнего пострадавшего с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения досудебного расследования установлено, что к совершению ДТП причастен 22-летний полицейский батальона конвойной службы. Установлено, что на момент аварии он находился в отпуске, в гражданской одежде и без табельного оружия. Управляя автомобилем «ВАЗ-2113», который принадлежит его отцу, он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу, после чего скрылся.

Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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