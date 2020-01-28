На Харьковщине полиция прикрыла наркопритон

28 января 2020 г. 11:00
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Хозяин дома превратил свою квартиру в ячейку для употребления наркотического вещества. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

В ходе проведения оперативных мероприятий оперативники Красноградского отдела полиции установили, что 35-летний житель села Вознесенское организовал у себя дома место для изготовления и употребления наркотических средств.

Согласно постановлению суда, 27 января полицейские провели в доме мужчины санкционированный обыск.

На момент прибытия правоохранителей в домовладении находились двое «посетителей».

Во время обыска полицейские изъяли использованные шприцы и полимерную бутылку, заполненную жидкостью коричневого цвета, похожей на наркотическое средство.

Все вещественные доказательства направлены на экспертизу. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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