На Харьковщине попала под поезд 16-летняя девушка

Сегодня около 12:00 в пгт Шевченково на железнодорожной станции произошел несчастный случай с 16-летней девушкой.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка на железнодорожной станции решила перейти пути на нерегулируемом переезде.
В это время с обеих сторон двигались поезда.
Один из них, который направлялся в Купянск, она пропустила, а другой не заметила.
В результате девочку сбил маневровый поезд.
Машинист тепловоза совершил экстренное торможение, однако остановиться не смог из-за груженых вагонов.
В результате происшествия 16-летнюю школьницу в состоянии шока доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом травматическая ампутация правой голени.