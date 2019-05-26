На Харьковщине после ссоры с девушкой покончил жизнь самоубийством 17-летний подросток

26 мая 2019 г. 22:35
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В Изюме Харьковской области покончил жизнь самоубийством 17-летний подросток.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 мая в 15:16 в полицию поступило сообщение о том, что в карете скорой помощи скончался несовершеннолетний парень, который по предварительным данным, прыгнул с 7-го этажа местного недостроя.

Как установили правоохранители, накануне между подростком и его знакомой возникла ссора на почве ревности.

После этого парень совершил роковой прыжок с 7-го этажа недостроенного здания.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. 

Все обстоятельства трагедии правоохранители устанавливают.

 

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