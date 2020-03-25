На Харьковщине поймали лесоруба

Сообщение о незаконной вырубке леса вблизи поселка Подлиман поступило в Боровское отделение полиции от работника государственной лесной охраны Боровского лесничества.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, по адресу следственно-оперативная группа обнаружила 51-летнего местного жителя. Никаких разрешительных документов на порубку деревьев мужчина не предоставил. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 9 стволов сосны объемом около 3 кубических метров. Сумма убытков лесному фонду составляет более 22 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.