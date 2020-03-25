На Харьковщине поймали лесоруба

Сообщение о незаконной вырубке леса вблизи поселка Подлиман поступило в Боровское отделение полиции от работника государственной лесной охраны Боровского лесничества.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, по адресу следственно-оперативная группа обнаружила 51-летнего местного жителя. Никаких разрешительных документов на порубку деревьев мужчина не предоставил. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 9 стволов сосны объемом около 3 кубических метров. Сумма убытков лесному фонду составляет более 22 тыс. гривен.