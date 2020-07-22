На Харьковщине поймана банда автомобильных воров

22 июля 2020 г. 13:38
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В течение июня-июля в Богодуховский отдел полиции с сообщениями о кражах из автомобилей обратились 15 жителей района. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались трое безработных жителей Краснокутского района в возрасте от 25 до 30 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Как выяснили правоохранители, правонарушители около 2 месяцев, обычно в темное время суток, отслеживали оставленные без присмотра автомобили «ВАЗ» и специальной отмычкой открывали их. Далее они забирали из машин все, что попадало в руки - запасные колеса, барсетки, деньги, видеорегистраторы, наборы ключей и другие личные вещи владельцев, сливали бензин. Похищенное они продавали, а деньги тратили на собственные нужды.

Полицейские изъяли у правонарушителей часть вещей потерпевших и орудия преступлений.

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Сейчас полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории города и района.

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