На Харьковщине пожары уничтожили около 23,5 га природных экосистем

На Харьковщине за сутки произошло 46 пожаров, в результате которых было уничтожено около 23,5 га природных экосистем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, на территории области 14 сентября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах.

Наиболее резонансные пожары были в Изюмском и Чугуевском районах.

Так, в 2:35 в селе Топальское Изюмского района произошел пожар за пределами городской свалки КП «Благоустройство». Там горел мусор на площади 600 м.кв. В 6:48 пожар был ликвидирован.

В Чугуевском районе возле села Лебяжье на открытой территории горела трава и хвойная подстилка на площади более 4,5 га. Сообщение о данном пожаре поступило спасателям в 14:09.

В 20:21 пожар удалось ликвидировать.

Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор, отмечают в ГСЧС и призываю население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.