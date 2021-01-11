На Харьковщине правоохранители помогали преступной группировке воровать кабели спецсвязи

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и задержала участников организованной группировки, которые при участии сотрудников Нацполиции похищали кабели системы спецсвязи. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал группу местный предприниматель закавказского происхождения. К противоправной деятельности он привлек своего родственника, который является сотрудником полиции, его коллегу и гражданское лицо.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники систематически похищали спецкабели из цветных металлов. Эти линии спецсвязи используются военными частями, объектами критической инфраструктуры региона, системами управления и навигации воздушных судов, гражданской обороны и оповещения населения.

По имеющейся информации, группировка действовала в течение примерно одного года.

Правоохранители задержали четырех фигурантов при повреждении и похищения кабеля спецсвязи в центральной части Харькова.

Во время обысков по местам их проживания изъяты доказательства противоправной деятельности, в том числе карты-схемы защищенных линий связи.

Сейчас всем задержанным участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения.

СБУ проверяет возможность совершения группой диверсий против Украины, а также проверяются возможные связи участников группировки со спецслужбами страны-агрессора.