На Харьковщине представители общественной организации напали на полицейских

Вчера, 3 июня, около 18:50 в Краснокутский отдел полиции поступила информация о конфликте, в результате которого был поврежден автомобиль Renault Duster. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители установили, что на открытом участке местности лесного массива по в ​​поселке Сороковое машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили мужчины, которые назвали себя поселенцами «Слобожанской сечи». Они держали в руках палки, топор и оружие и угрожали правоохранителям. Более того, они порезали колеса автомобиля, повредили лобовое стекло и стекло правого бокового окна багажного отсека.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, предметы похожи на два пистолета, складной нож, патроны.

Сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данных уголовных преступлений в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны пять человек в возрасте от 34 до 42 лет. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.