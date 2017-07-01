На Харьковщине прекращена деятельность 14 игорных заведений

Накануне с целью прекращения деятельности игорных заведений на территории Харьковской области работниками Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НПУ совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области было проведено 16 осмотров помещений. В результате выявлена и прекращена деятельность 14 игорных заведений, которые относились к одной сети.

С нелегальных салонов правоохранители изъяли 153 системных блока, 25 мониторов, черновики, флешнакопителя.

Сейчас решается вопрос о внесении фактов событий в Единый реестр досудебных расследований по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины и устанавливаются организаторы запрещение законом бизнеса.