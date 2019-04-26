На Харьковщине продолжают бушевать пожары из-за выжигания сухостоя

В течение суток подразделения ГСЧС Харьковщины осуществили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и камыша, из них 11 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, суммарная площадь горения составила около 3 га. В результате одного из пожаров уничтожена наружная хозяйственная постройка.

Спасатели напоминают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В ведомстве просят немедленно звонить по телефону «101», если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.