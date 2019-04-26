На Харьковщине продолжают бушевать пожары из-за выжигания сухостоя

26 апреля 2019 г. 11:14
51 просмотр

В течение суток подразделения ГСЧС Харьковщины осуществили 30 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и камыша, из них 11 в Харькове. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, суммарная площадь горения составила около 3 га. В результате одного из пожаров уничтожена наружная хозяйственная постройка.

Спасатели напоминают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

В ведомстве просят немедленно звонить по телефону «101», если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.