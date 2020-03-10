На Харьковщине произошло почти полсотни возгораний сухостоя за сутки - ГСЧС

На Харьковщине в течение недели, со 2 по 10 спасатели 262 раза выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области..

Во время одного из пожаров спасатели обнаружили тело погибшего человека, 35 человек - вывели из опасных зон на свежий воздух.

Как отметили в ГСЧС, из 262 пожаров 210 произошли в природных экосистемах.

Так, за прошедшие сутки на Харьковщине пожарные потушили 49 возгораний сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора. Их общая площадь составила более 33 га. Во время пожаров огнем были уничтожены или повреждены: 1 хозяйственное сооружение, деревянный забор и 2 опоры линий электропередач.

Спасатели отмечают, что чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.

Кроме того, пиротехники ГСЧС 17 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего специалисты обезвредили 44 обнаруженных боеприпаса.

Среди них были: 1 авиабомба, 21 артснаряд, 21 минометная мина и 1 граната.