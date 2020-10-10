На Харьковщине пропал мужчина с психическим расстройством

Первомайским отделом полиции устанавливается местонахождение Ивана Харченко, 1981 года рождения, который 1 октября ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Его приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, имеет свежие рубцы на животе после операции. Был одет в серую куртку с белыми лампасами, резиновые тапочки, черные носки, брюки черные с надписью "Adidas", темно-зеленую футболку, шапку черную с синими и белыми полосками.

Мужчина имеет психические расстройства. Ранее уже покидал дом. Телефона, денег и документов при себе не имеет.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить в Первомайский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81- 70,102 или другим доступным способом.