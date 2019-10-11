 

На Харьковщине пропавшего без вести мужчину нашли мертвым

11 октября 2019 г. 16:03
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В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили о том, что пропавшего без вести 56-летнего мужчину нашли мертвым. 

4 октября он вышел из дома в магазин и не вернулся. 

Работники уголовного розыска Волчанского отдела полиции обнаружили тело мужчины 10 октября в яблоневом саду недалеко от проезжей части в селе Верхний Салтов. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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