На Харьковщине пьяная ссора обернулась поножовщиной

Накануне в 16:00 в полицию поступила информация от 64-летней женщины о том, что в квартире соседей происходит ссора.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, по указанному адресу трое мужчин распивали спиртные напитки. Внезапно между 66-летним мужчиной и 41-летним товарищем возникла ссора. Житель села Малая Камишуваха схватил кухонный нож и нанес несколько ударов оппоненту в голову и туловище.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Изюмской больнице. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Следственные действия продолжаются.