На Харьковщине пьяный мужчина убил односельчанина

19 июня 2017 г. 12:10
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В дежурную часть Кегичевского отделение полиции поступила информация от дежурного фельдшера о том, что в приемное отделение Кегичевской центральной районной больницы в бессознательном состоянии был доставлен 27-летний местный житель с колото-резаными ранами туловища и головы.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 23-летний житель поселка Кегичевка. Имея неприязненные отношения с 27-летним мужчиной, злоумышленник навеселе пришел к нему в дом. Выбив входную дверь, зашел в комнату, где отдыхал хозяин. Началась драка, во время которой юноша взял нож и начал наносить удары по телу хозяина, после чего скрылся с места происшествия.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Юноше грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.

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