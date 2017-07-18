На Харьковщине пьяный мужчина попал под поезд

18 июля 2017 г. 10:06

Информация о происшествии поступила к правоохранителям вчера в 22:15.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на 926 км перегона "Панютино-Лозовая" пассажирским поездом сообщением "Бахмут-Мариуполь" был травмирован неизвестный мужчина возрастом около 30 лет. Он сидел на краю перрона остановочной платформы "Заводская" и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего с переломом ноги госпитализировали в хирургическое отделение Лозовской больницы. Состояние здоровья удовлетворительное.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Сотрудниками полиции обстоятельства происшествия устанавливаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.