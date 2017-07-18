На Харьковщине пьяный мужчина попал под поезд

Информация о происшествии поступила к правоохранителям вчера в 22:15.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на 926 км перегона "Панютино-Лозовая" пассажирским поездом сообщением "Бахмут-Мариуполь" был травмирован неизвестный мужчина возрастом около 30 лет. Он сидел на краю перрона остановочной платформы "Заводская" и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего с переломом ноги госпитализировали в хирургическое отделение Лозовской больницы. Состояние здоровья удовлетворительное.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Сотрудниками полиции обстоятельства происшествия устанавливаются.