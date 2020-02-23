На Харьковщине пьяный мужчина повредил автомобиль скорой помощи

В Купянском районе Харьковской области снова произошел инцидент на вызове скорой помощи: пьяный мужчина повредил машину медиков.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, 22 февраля в селе Глушковка мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызвал для себя скорую помощь.

Когда медики прибыли на вызов, пациент потребовал, чтобы врачи скорой помощи отвезли его домой. Получив от медиков отказ, мужчина начал вести себя агрессивно и повредил переднее правое крыло автомобиля.

В результате инцидента медиками была нажата тревожная кнопка: на место происшествия вызвали экипаж полиции.

Как отмечается, члены медицинской бригады не пострадали.

Напомним, это не первый случай нападения на медиков «скорой» в Купянском районе.

Ранее сообщалось о том, что 13 февраля также в селе Глушковка Купянского района местный житель повредил автомобиль бригады скорой помощи, прибывшей на вызов.