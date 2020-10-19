На Харьковщине пьяный мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина предлагал ее 11-летней дочери и еще двум девочкам 9 и 16 лет вступить с ним в интимную связь.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители задержали мужчину, причастного к преступлению. Им оказался неоднократно ранее судимый 50-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения приставал к детям. Они начали от него убегать, но мужчина схватил 11-летнюю девочку за руку и не отпускал. Ей удалось вырваться и скрыться с места происшествия.

Следственным отделом Чугуевского отдела полиции начато уголовное производство ч.3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.