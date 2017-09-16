На Харьковщине пьяный мужчина «заминировал» райотдел

16 сентября 2017 г. 15:13
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27 августа в 18:20 в отделение полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на Близнюковский районный отдел готовится теракт.

Работниками полиции был проведен осмотр помещений. Однако при тщательных обследований всех помещений и прилегающих к ним территории, никаких взрывчатых предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

В ходе досудебного расследования была установлена личность правонарушителя. Им оказался 30-летний житель поселка Гавриловка Барвенковского района. Когда мужчина звонил оператору «102», он находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения.

15 сентября мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 

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