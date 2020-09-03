На Харьковщине пьяный сотрудник СБУ открыл стрельбу в кафе и ранил мужчину: дело расследует ГБР

03 сентября 2020 г. 19:35
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, которое находится в Полтаве, начали досудебное расследование по факту хулиганства со стрельбой, совершенных работником СБУ.             

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 2 сентября 2020 около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, сделал три выстрела из специального средства «ПМ-Т», в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. 

Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР. 
При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет черного цвета «ПМ-Т», два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Степень тяжести телесных повреждений потерпевшего устанавливается.

Уголовное производство открыто по предварительной квалификации ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.  
 

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