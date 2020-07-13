На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода

13 июля 2020 г. 16:28
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Служба безопасности Украины совместно со специалистами ОАО «Укрнафта» разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к промышленному нефтепроводу «Козеевка-Сиродичи». Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что на территории Краснокутского района Харьковской злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья. Сотрудники СБУ обнаружили несанкционированный отвод длиной почти километр.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося государственному предприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

По заключению специалистов, нарушение целостности нефтепровода создавало реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения вреда экологии региона.

По материалам Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ устанавливает всех причастных к обустройству незаконного вреза, а также должностных лиц, которые возможно могли «крышевать» нелегальный бизнес.

 

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